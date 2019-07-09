İmamoğlu: Suriyelilerin insanca yaşam koşulunu sağlayacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı radyo yayınında İstanbul'da yaşayan kayıt dışı Suriyelilere değinerek, "Saldım çayıra mevlam kayıra derler ya böyle. Siz 3.5 milyona yakın göçmeni her yere dağıttınız." dedi.

İSTANBUL'DAKİ SURİYELİ GÖÇMEN SORUNU

İmamoğlu İstanbul’daki Suriyeli sorunu için, “Mülteci sorunu Türkiye’de yönetilememiştir. Tabiri caizse serbest. Saldım çayıra mevlam kayıra derler ya böyle. Siz 3.5 milyona yakın göçmeni her yere dağıttınız. İstanbul’da kayıtlı rakamlara göre 600 bin kayıtlı olmayana göre 1 milyona yakın. O insanlara yazık. Şu anda gerçekten zor durumda olan göçmenleri var İstanbul’un. Çocuk evlilikleri görüyorum, dilencilik yapanları görüyorum” ifadelerini kullandı ve bu sorunu çözmek için yapacaklarını kısaca şöyle açıkladı:

“Önce Suriyelilerin insanca yaşam koşulunu sağlayacağız. Kurumlarla işbirliği yapacağız. Çalışıyor ve yardım alıyorlarsa bu yanlış. En büyük sorun kayıt dışı çalışan Suriyeliler”.

DEPREM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

İstanbul’un plansız büyüdüğünü belirten İmamoğlu, Marmara’daki deprem tehdidi için, “Deprem, görünmeyen en büyük tehdit. Dolayısıyla ben depremin çok hızlı çözümü için çalışacağımızın sözünü vermiştim ve başlayacağız. Keşke akşamdan sabaha her şey düzelse ama çalışmamız lazım. İnsanların deprem anında ne yapacağını planlamamız lazım. Bu en büyük acil eylem planımız bizim” açıklamasında bulundu.