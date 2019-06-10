İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını 16 Haziran'da, moderatör İsmail Küçükkaya

AK Partili Mahir Ünal ile CHP'li Engin Altay ortak basın toplantısında konuşuyor. Ünal, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği orta yayının 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılacağını duyurdu. Yayının moderatörünün ise gazeteci İsmail Küçükkaya olacağı belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Ünal, "Canlı yayın tüm kanallarda ortak yayınla gerçekleşecektir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleşecektir" dedi ve yayının İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacağını duyurdu.

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