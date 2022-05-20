İngiltere, Türkiye'ye uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak." dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının ardından Türkiye, kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle bu iki ülkenin adaylığını veto edeceğini açıklamıştı. Euronews Türkçe

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