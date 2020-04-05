İnsanlar eşitlik ve adalet bekliyor

Kocaeli Milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu, infaz yasasına dair, "0-6 yaş çocuk anneleriyle ilgili denetimli serbestlikte arttırım var, ama siyasî suçlarda bu konuda bir denetimli serbestlik yok. Burada da bir ayrımcılık var. Yani insanların risk grubu olması, hasta yaşlı olması bile ayrılıyor ve bu anlamda da çok büyük bir ayrımcılık yapılıyor. İnsanlar İnfaz Yasası'nda âdillik ve eşitlik bekliyorlar" dedi.

Gergerlioğlu, infaz yasasının ruhunda ayrımcılık olduğunu söyleyerek, “Şu an da bir salgın var ve bu salgın tüm insanlığı tehdit ediyor. Yaşam hakkı son derece önemli bir tehdit altında şu anda biliyorsunuz; İran’da 85.000, Bahreyn’de 1.500, Amerika Birleşik Devletleri’nin 3 eyaletinde tahliyeler oldu. Yine, dün Irak ve Kenya’da tahliyeler oldu. Yaşam hakkı tehdidi altında insanlar. Şu anda, bakın, milyonlarca insan diken üstünde, son derece tedirgin bizi dinliyor ve bir an evvel yaşam haklarının korunması için bir istek hâlindeler. Mahpuslar büyük bir tedirginlik halinde o kapalı kutuda ne yapacaklarını bilemez bir hâldeler. Mahpus yakınları, büyük bir tedirginlik içinde yakınlarının salgın bulaştığı anda çaresiz bir şekilde ölüme gideceğini düşünmektedir ve büyük bir tedirginlik yaşamaktadır. (…) 60 yaşın üstünde denetimli serbestlik süresinde bir arttırım var. 0-6 yaş çocuk anneleriyle ilgili denetimli serbestlikte artırım var ama siyasî suçlarda bu konuda bir denetimli serbestlik yok. Burada da bir ayrımcılık var yani insanların risk grubu olması, hasta yaşlı olması bile ayrılıyor ve bu anlamda da çok büyük bir ayrımcılık yapılıyor. Bunlar büyük veballer ve suçlardır böyle devam edemez” dedi.

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