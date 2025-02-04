‘İnsanlar hâlâ evsiz’

6 Şubat depremlerinden etkilenen Diyarbakır’da yaraların sarılmadığını belirten Afet Yönetimi ve Dayanışma Derneği Başkanı mimar Şerefhan Aydın, “Deprem, yönetenlerin ihmali sonucu çok büyük bir felakete dönüştü. Aradan iki yıl geçti. Halen insanlar evsiz. İnsanlar halen kirada oturuyor. Depremzedeler kendi ülkesinde göçmen konumda şu an. Depremzedelerin barınmaları için kalıcı bir çözüm üretilmedi henüz” dedi.

Diyarbakır - Anka

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