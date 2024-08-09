‘Instagram yasağı orantısız ve keyfi’

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Instagram’a erişim engeli getirdi. Edinilen bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı, Instagram’a erişimi engellerken re’sen kapatma yetkisini kullandı.

Günlerdir süren erişim engelinin ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Türkiye’deki Instagram erişim yasağının, milyonlarca kullanıcının ifade özgürlüğü ve bilgi edinme haklarını ihlal ettiğini, bu kararın keyfi ve orantısız olduğunu, ayrıca işlerini sosyal medya platformu üzerinden yürüten küçük işletme sahipleri başta olmak üzere birçok kişiyi olumsuz etkilediğini açıkladı. HRW’nin Teknoloji ve Haklar Direktör Yardımcısı Deborah Brown, “Instagram’ın tümüne erişimin engellenmesi, orantısız bir önlem olup, hükümetin platform üzerindeki belirli içeriklerle ilgili kararlarına tepki olarak uygulanmamalıdır” dedi ve yasağın derhal kaldırılmasını talep etti. Haber Merkezi

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