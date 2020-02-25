'İran uçağındaki yolcular 14 gün gözlem altında tutulacak'

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık Bakanı Koca, yolcuların 14 gün gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor. Alınan bilgiye göre, TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi. Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı. İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor. "Yolcular 14 gün gözlem altında tutulacak" Sağlık Bakanı Koca, konuya ilişkin "İran'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için düzenlenen seferle ülkemize gelenler 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak. THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Ülkemizde yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz." açıklamasında bulundu. AA

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