İşçiler meydanları doldurdu, EYT ve KHK teması işlendi

İşçi dernekleri ve sendikaların organize ettiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla birçok ilde kutlamalar düzenlenirken, işçiler meydanlara koştu. Mitingler, EYT, KHK’lar ile işten çıkarılanlar, kıdem tazminatı, zorunlu BES uygulamasına dikkati çeken temayla düzenleniyor.

İşçiler meydanları doldurdu

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB önderliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen kutlama, Bakırköy Halk Pazarı’nda yapıldı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin, kutlamaların yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı’na girişi tamamlandı.

Türkiye genelinden 1 Mayıs izlenimleri

'1 Mayıs'ın tarihçesi

TÜSİAD'dan '1 Mayıs' mesajı

İşçi meydanda

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Programın başlaması için tüm kortejlerin alana ulaşması beklenildi. Marmara Forum’un önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan DİSK ve TMMOB’un da aralarında bulunduğu bazı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilci ile üyeleri, iki arama noktasından geçtikten sonra kortej oluşturdu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kortejin önünden yürüdü.

Başsağlığı mesajı yayınlandı

Diğer taraftan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa’ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemeye göre 5 kişinin hayatını kaybetmesi ve 12 kişinin yaralanmasından dolayı DİSK kutlamada değişiklik yaptı. Hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı okunurken etkinlik programında değişiklik yapıldı. Etkinlikten konser programının çıkarıldığı bazı grupların marşlar seslendireceği bildirildi.

EYT ve KHK teması işlendi

Miting, EYT, KHK’lar ile işten çıkarılanlar, kıdem tazminatı, zorunlu BES uygulamasına dikkati çeken temayla düzenleniyor. Miting alanında da polis geniş güvenlik önlemi aldı. Sahne ve miting alanı arasında çift güvenlik bariyerleri oluşturuldu. Öte yandan, canlı yayın yapan televizyon kanalları için de miting alanında ayrı bir platform kuruldu. Sendika üyesi işçiler ve vatandaşlar, miting alanına 3 ayrı arama noktasından güvenlik kontrolünden geçtikten sonra alana alındı.

Ben de hizmetkârım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan on binlerce insanın ekmeğini, bu ülkeyi ve şehri yönetenlerin vermediğini belirterek, “Bu şehre hizmet eden insanların ekmeğini, bu millet veriyor. Bu şehre hizmet edin. Bu şehrin size verdiği maaşların karşılığını, lütfen bu şehir için emeğinizi ve alın terinizi son damlasına kadar harcayın. Ancak öyle helalliğini alırsınız” dedi. İmamoğlu, İBB çalışanlarının “1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü”nü kutladı. İmamoğlu, “Emek veren, alın teri döken insanların hep yanlarında oldum. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra da çalışanlarımla hep şunu paylaştım, emeğinizi size ekmeğinizi veren kurumunuza verin. Kendinizi kurumunuza adayın. Böyle yaptığınız sürece, gerçekten aldığınız maaşın karşılığını vermiş olursunuz. Onun için her yerde söylerim. Bizimle çalışmak, benim şahsıma hizmet etmek değildir” diye konuştu. İstanbul - aa