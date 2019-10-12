IŞİD’liler kaçmaya başladı

Times gazetesi tarafından IŞİD’lilerin tutulduğu ve güvenliğini Kürtlerin sağladığı cezaevi ve kamplardan ilk firar haberlerinin gelmeye başladığı duyuruldu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik Çarşamba günü başlattığı Barış Pınarı Harekâtı 4. gününe girerken, operasyon İngiltere basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Haberlerde sınırın iki tarafında da yaşanan sivil ölümlerine dikkat çekilirken, Financial Times gazetesi Batı’da kınanan operasyonun Türkiye içinde destek bulduğuna vurgu yapıyor. Times gazetesi, IŞİD’lilerin tutulduğu ve güvenliğini Kürtlerin sağladığı cezaevi ve kamplardan ilk firar haberlerinin gelmeye başladığını duyuruyor ve “ilk IŞİD’li tutukluların dün akşam kaçtığını” belirtiyor.

5 IŞİD’li kaçtı

Times, Suriye Demokratik Güçleri’ne dayandırdığı haberinde, Kamışlı’daki Navkur Cezaevi’nden dün 5 IŞİD’linin kaçtığını ancak bu bilginin bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığına dikkat çekiyor. Kamışlı’da dün bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı ise IŞİD’in üstlendiğini hatırlatıyor. Bu cezaevlerinin güvenliğinden sorumlu Kürtlerin, Türkiye’nin operasyonuna karşı koymak için buralardan ayrılmasıyla, cezaevi ve kampların güvenlik ve düzeninin çökmeye başladığı aktarılıyor.