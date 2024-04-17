İslam dünyası Gazze sınavında sınıfta kaldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, “Maalesef İslam dünyası da Gazze sınavında sınıfta kalmıştır.

Birileri kınıyor, birileri tarafsızlık ve itidal çağrısı yapıyor; birileri alttan alta ticaretine devam ediyor, birileri de İsrail’in yanında utanmadan saf tutuyor. Hiç kimse kusura bakmasın, çok net söylüyorum ve bu ifadeyi bilerek kullanıyorum; zira merhum Cemil Meriç’in de ifadesiyle; ‘Zulmün olduğu yerde, tarafsızlık namussuzluktur.’ Şimdi İran ve son perde olarak Türkiye’mizde de çevirmek istiyorlar. Bu tuzağa hiç kimse bir daha düşmemelidir. Washington’da, Londra’da, Brüksel’de ve Tel Aviv’de senaryosu yazılan bu filmin figüranlığına Müslüman ülkeler hiçbir zaman razı olmamalıdırlar. Ankara’nın, Tahran’ın, Bağdat ve Şam’ın bir araya gelmesi mümkündür ve bu sadece bir tercih değil artık zorunluluktur. Bu konuda da ülkemize büyük sorumluluklar düşmektedir” dedi.

Ankara - Anka