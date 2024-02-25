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İSLAM DÜNYASI NE ZAMAN UYANACAK? GÖZLERİNİZİ MAHŞER SABAHINDA MI AÇACAKSINIZ?

25 Şubat 2024, Pazar 01:14
FİLİSTİN’DE DEVAM EDEN İSRAİL VAHŞETİ KARŞISINDA İSLAM DÜNYASININ SUSKUNLUĞU NAMIK KEMAL’İN “RÜYA” MAKALESİNDE SORDUĞU BU ÇARPICI SUALİ TEKRAR GÜNDEME GETİRDİ.

Dağınıklık ve Suskunluk

7 Ekim’den bu yana daha da şiddetlenerek devam eden İsrail zulmüne karşı, öncelikle kendi içlerinde Filistinlilerin, sonra İslam dünyasının sergilediği dağınıklık ve suskunluğun hâlâ aşılamayıp caydırıcı, etkili ve güçlü politikaların uygulanamaması tepkiyle karşılanıyor.

Antidemokratik rejimler

İslam dünyasında ülke yönetimlerinden gelen “tepki”lerin söylem düzeyinde kalması ve sivil toplum duyarlılığının da Batı toplumlarına kıyasla çok yetersiz olması sorgulanırken, antidemokratik rejimlerin toplumlardaki vicdanî duyarlılığı da aşındırdığına dikkat çekiliyor.

Rüyâ makalesi yazarı Hürriyet Şairi Namık Kemâl

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