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27 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Isparta Mevlidine Davet

27 Eylül 2024, Cuma 00:54
Yeni Asya Gazetesi Isparta Temsilciliği ve Sidre Eğitim, Kültür ve Sağlık Derneğinin organizasyonu ile Bediüzzaman Said Nursî Mevlid-i Şerifi 29 Eylül Pazar günü Isparta, Terminal Camiinde okutulacak.

Isparta sizi bekliyor
Isparta Mevlidi’ne dâvet

Yeni Asya Gazetesi Isparta temsilciliği ve Sidre Eğitim, Kültür ve Sağlık Derneğinin organizasyonu ile Bediüzzaman Said Nursî Mevlid-i Şerifi 29 Eylül Pazar günü Terminal Camiinde gerçekleştirilecek. Konu ili ilgili dün saat 10.30’da Öğretmenevi toplantı salonunda bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Sidre Eğitim Kültür ve Sağlık Derneği Başkanı Halil Elitok ile Yeni Asya Isparta Temsilcisi Mithat Yanmaz, Dernek Genel Sekreteri Ethem Karaca ve Dernek Üyesi Ramazan Talha Doğan katıldı. 


Toplantıya; Sidre Eğitim Kültür ve Sağlık Derneği Başkanı Halil Elitok ile Yeni Asya Isparta Temsilcisi Mithat Yanmaz, Dernek Genel Sekreteri Ethem Karaca ve Dernek Üyesi Ramazan Talha Doğan katıldı. 

Tüm Risale-i Nur Talebelerini ve Ispartalıları Pazar günkü Mevlid – i Şerife davet ettiğini ifade eden Başkan Halil Elitok, toplantıda yaptığı konuşmada: “Her yıl düzenlediğimiz ve gelenekselleştirilen Bediüzzaman Said Nursi Mevlid – i Şerifi bu yıl inşallah 29 Eylül 2024 Pazar günü öğle namazına müteakip Terminal Camiinde yapılacaktır. Bu konuda gerekli tüm işlemler tamamlanmıştır. Tarihe mal olmuş, millet hayatında paratoner görevi yapmış şahsiyetleri toplumun hafızasına kazımak ve yeni nesillere aktararak onları unutturmamak için, sempozyumlar, paneller, konferanslar ve Mevlid–i Şerifler gibi programlar yapmak bizim sorumluluğumuz alanında olup, omuzlarımıza yüklenen bir görevdir.

“MEVLİD OKUTMAK BEDİÜZZAMAN’A VEFA BORCUNUN GEREĞİDİR” 

Bu görevleri yerine getirmek ve ahde veda örnekleri göstermek lazımdır. Bunların yapılması miras yedi bir nesil olmamak için mutlaka yapılması gereken faaliyetlerdir. Sidre Eğitim Kültür ve Sağlık Derneği ve Isparta Yeni Asya Temsilciliği ile ortaklaşa organize edilen Mevlid – i Şerif Bediüzzaman’a bir vefa borcunun gereğidir. Bununla iktifa etmiyoruz, ama bu bir başlangıçtır. Bediüzzaman Said Nursi, dünya ölçeğinde tanınan birisidir. Bediüzzaman’ı dünya tanıyor. Çünkü, o milletlerarası sempozyumlar düzenlenen dünyanın çeşitli üniversitelerinde Risale – i Nurlar yazılan, ders kitabı olarak okutulan, hakkında çeşitli üniversitelerde araştırmalar yapılan enstitüler kurulan bir kişidir” dedi. Yeni Asya Isparta Temsilcisi Mithat Yanmaz da konuşmasında, tüm Isparta halkını Pazar günü Terminal Camiine beklediklerini belirterek, o gün Cami avlusunda katılımcılara Helva – Kabune ikramında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

HABER: LÜTFİYE KEF

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