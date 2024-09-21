Isparta Mevlidi’ne dâvet

Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nur Talebeleri için okutulacak Mevlid 29 Eylül Pazar günü Terminal Camiinde öğle namazına müteakip gerçekleştirilecek.

Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nur Talebeleri için Isparta’da mevlid okutulacak. Bütün Müslümanların davetli olduğu mevlitte kitap sergisi ve kermes olacak, yazarlarımız kitaplarını imzalayacak. Isparta Yeni Asya Gazetesi Temsilciliği tarafından organize edilen mevlit 29 Eylül Pazar günü Terminal Camiinde öğle namazına müteakip gerçekleştirilecek.

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