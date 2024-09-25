"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Isparta sizi bekliyor

Süleyman KÖSMENE
25 Eylül 2024, Çarşamba
29 Eylül 2024 Pazar günü öğle namazından sonra Isparta Terminal Camiinde Başta Peygamber Efendimiz (asm), ashab-ı güzin, bütün evliya ve ulema olmak üzere asrımız Büyük İslam Âlimi Bediüzzaman Said Nursi’nin aziz ve mutahhar ruh-u pakleri için Isparta Yeni Asya Temsilciliğince mevlid-i şerif tertip edilmiştir.

Mevlid-i Şerife başta Isparta halkımız ve gazetemiz Ege okuyucuları olmak üzere, bütün okuyucularımız davetlidirler.

Bedİüzzaman ve Isparta

Isparta Bediüzzaman hazretlerinin Bitlis’ten sonra ikinci memleketidir. Bediüzzaman Isparta’da 18 sene ikamet eylemiş ve Risale-i Nur güneşi Isparta’da doğmuştur. 

Kendisi Isparta’ya olan yakınlığını şöyle anlatıyor:

“Ben üç cihetle Ispartalıyım. Gerçi tarihçe ispat edemiyorum; fakat kanaatim var ki, İsparit nahiyesinde dünyaya gelen Said’in aslı buradan gitmiş. Hem Isparta vilâyeti öyle hakikî kardeşleri bana vermiş ki; değil Abdülmecid ve Abdurrahman, belki Said’i onların her birisine maal-memnuniye      feda eylerim.”1

Araştırmalar, hem Hz. Hasan Efendimiz’e (ra), hem Hz. Hüseyin Efendimiz’e (ra) dayanan Bediüzzaman’ın pak aslının, vaktiyle İslam topraklarından Isparta’ya, Isparta’dan Bitlis’e intikal ettiğini gösteriyor.  

Devlet Bediüzzaman’ı Isparta’ya sürgün ederken, Isparta’nın Bediüzzaman için ehemmiyetinin farkında değildi. Ama şimdi anlaşılmış oluyor ki, böyle bir sürgünle Bediüzzaman ana yurdundan ata yurduna intikal etmişti.  

O günlerde Bediüzzaman’a yaklaşan yanıyordu! Soluğu önce karakolda, sonra işkence odasında, ardından ya hapishanede, ya da mezarlıkta alıyordu!

Ya Rab! Canımı Al! 

Isparta denir de Binbaşı Asım Bey’den bahsetmeden olur mu? Sidre’den hayalen de olsa su içmeden geçilir mi?   

1925 Yılında Bediüzzaman Burdur’da kaldığı kısa süre içinde Binbaşı Asım Bey gibi bir kahraman kendisini keşfediyor. Ölümüne bir keşif!

Bediüzzaman daha sonra Burdur’dan Isparta’ya, Isparta’dan Barla’ya sevk ediliyor. Ama bu ayrılık Binbaşı Asım Bey için gayrılık getirmiyor.  

Bir Nur Deryasına dalıyor Binbaşı Asım Bey ve bu Nur Deryasına dalışının hesabını 1935 yılında Isparta sorgu hâkimliğinde verirken, “Ya Rab! Canımı Al!”   diyerek ruhunu teslim ediyor. 

Korkunun dağa taşa sindiği günlerdir. Binbaşının cenazesini kimse korkudan dolayı yıkayamıyor. Cenazesini mübarek hanımı Nigâr Hanım yıkıyor, cenaze namazını da Isparta Ulu Camiinde 5-6 kişinin katıldığı bir cemaat kılıyor. Isparta Alâeddin Mezarlığına defnediliyor.       

Osman-ı Halidî

Sikke-i Tasdik-i Gaybi’de Bediüzzaman’ın kendisinden bahsettiği2 Başkazalı Osman-ı Halidi, Nakşî tarikatının Halidi kolunun şeyhlerinden. Isparta’daki dergâhında kırk günde bir defa yemek suretiyle riyazette bulunuyordu. Bediüzzaman’ın doğduğu aynı sene olan 1292’de vefat etmiştir. Vefat etmeden önce talebelerine, “Evlatlarım! İmanı kurtaran bir müceddid çıkacak. Bu sene tevellüt etmiştir. Benim dört oğlumdan birisi o gelecek müceddid ile görüşecek ve elini öpecektir.’” Diye haber veriyor.

Bediüzzaman Isparta’ya geldiği yıllarda, Isparta afakında, müjdelenen zatın geldiği şeklinde yayılan şayiayı Bediüzzaman on yıl kabul etmiyor ve tevil ediyor. Fakat içme suyunu Bayram abiye Sidre’den aldırmak suretiyle, adeta Osman-ı Halidi’nin ruhunu taziz ediyor.

Isparta’dan bahsedince bu zevat-ı alişanı hatırladık. Ruhlarına binler Fatiha!      

Hazırlıklar Tamam

Isparta Mevlidi için hazırlıklar tamam. 

El ilanlarıyla, afişlerle, bez dövizlerle, bilbordlarla, radyo ve tv reklamlarıyla ve programlarıyla tüm halkımız ve protokol mevlide davet ediliyor.

Günün anlam ve önemi hakkında vaaz, Kur’ân-ı Kerim, Mevlid, İlahiler ve konuşmalarla devam edeceği plânlanan mevlid programı dua ile son      bulacak.  

Camii avlusunda kermesin de yer aldığı program esnasında ve sonrasında gazetemiz yazarları için imza programı da düşünülmüş. 

Mevlidi tertip eden Isparta Yeni Asya Temsilciliğini tebrik ederken, katılımın mümkün olan en üst düzeyde olması için hepimize gayret düşüyor. 

Dua her yerden gider. Ama unutmayalım: Bediüzzaman’ın, Binbaşı Asım Beyin ve saff-ı evvel Nur Talebelerinin teneffüs ettikleri havayı teneffüs ederek, yaşadıkları ve hizmet ettikleri beldeleri görerek dua etmenin feyzi bir başkadır!  

Dipnotlar:       

1 Şuâlar, s. 263; Tarihçe-i Hayat, s. 371

2 Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 10

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Lübnan’ı da yakıyor

    Lübnan ve Gazze yalnız bırakılmasın

    Beyrut’a göç dalgası

    Netanyahu, yalan söylüyorsun

    İsrail’in saldırıları çocukları öldürdü

    Okullarda hijyen eksikliği hastalıkları artırıyor

    Gazze’de felaketi sonlandırın

    Açlık sınırı asgarî ücrete fark atıyor

    'Beslenemiyoruz'

    Yüzde 54.1: Erken seçime evet

    Türkiye organize suçta Avrupa birincisi

    Balıkçılar da dertli

    Adalet bu iktidarın yalnızca adında kaldı

    Erdoğan: ABD ile ilişkimizi taçlandırmak istiyoruz

    Rusya ile savaş yakında bitebilir

    İngiltere milletvekili: İsrail'e silah satan İngiltere bölgesel savaşın suç ortağı

    Sıcaklıklar yurt genelinde artacak

    AZAL, İsrail'e uçuşlarını durdurdu

    İsrail'in Lübnan'da da katliam yapıyor: Yoğun hava saldırısında 35'i çocuk 492 kişi öldü, 1645 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB kriterleri bizim değerlerimiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Şov merakı ülkeyi bitirdi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Niğbolu’da zafer, Ankara’da hezimet
    Ali FERŞADOĞLU

    Âile can derdinde, iktidar yağ derdinde!
    Genel

    İsrail, Lübnan’ı da yakıyor
    Risale-i Nur'dan

    Her şeyde bir birlik var; birlik ise biri gösterir
    Nahit Topaloğlu

    Şapka Deyip Geçmeyin 19
    İbrahim Aktaşcı

    Çiğlik çığlığa
    Müşerref Ünal

    Peygamber Efendimizin (asm) hayatında uhuvvet-1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.