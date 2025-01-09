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9 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

İsrail’den tepki çeken “Arz-ı Mev’ud” haritası

09 Ocak 2025, Perşembe 04:04
İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN FİLİSTİN, ÜRDÜN, LÜBNAN VE SURİYE TOPRAKLARINI (ARZ-I MEVUD) İSRAİL’İN “TARİHİ SINIRLARI” İÇİNDE GÖSTEREN BİR HARİTAYAYIMLANMASI TEPKİ ÇEKTİ.

Katar İsrail hükümetine bağlı resmi hesaplar tarafından “tarihi olduğu” iddia edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarının yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye’nin bazı bölgelerini de içeren haritaların paylaşılmasına tepki gösterildi.

Bu durumun uluslararası meşruiyet kararlarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, söz konusu haritaların yayımlanmasının İsrail’in

Gazze Şeridi’nde yürüttüğü “vahşi savaş” da göz önüne alındığında, bölgedeki barış fırsatlarını baltalayabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Uluslararası topluma çağrı

KatarDışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun, İsrail işgalini uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamak ve Arap topraklarındaki genişlemeci emellerine karşı koymak için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Katar Dışişleri Bakanlığı, Filistin davasının adilliğine ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının gerekliliğine olan kararlı duruşunu yinelemektedir” ifadelerine yer verildi. Filistin ve Ürdün dışişleri bakanlıkları da İsrail resmi hesaplarının yayımladığı provokatif haritaya tepki göstererek, söz konusu eylemi kınamıştı.

AA

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