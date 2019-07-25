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25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İsrail’e dünyadan tepki yağıyor

25 Temmuz 2019, Perşembe 00:08
İSRAİL’İN DOĞU KUDÜS’TEKİ YIKIMLARINA AB, ALMANYA, FRANSA, İNGİLTERE, İSPANYA, RUSYA, HATTÂ MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN DA TEPKİ GÖSTERİRKEN, TÜRKİYE’DEN “ŞİDDETLE KINIYORUZ” AÇIKLAMASI GELDİ.

BM'nin İsrail'i kınama bildirisine ABD engel oldu

Uluslararası insanî hukuka aykırı

Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya’dan ortak açıklama:  “İnsanî hukuk ve BM Güvenlik Konseyi Kararlarına aykırı. Filistin halkına gereksiz yere acı çektiriyor, barış sürecine zarar veriyor ve iki devletli çözümü doğrudan tehlikeye atıyor.” Türkiye: “İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürü.”

Hak ihlâli ve haddi aşma

Rusya: “İsrail'e uluslararası hukuka aykırı olan bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz.” Mısır: “Yıkımlar barışın tesisi için sarf edilen çabaları baltalayan bir adım.” Ezher: “Hak ihlâli ve haddi aşma.” Suudi Arabistan: “Uluslararası yasa ve anlaşmalara aykırı.”

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İsrail’e dünyadan tepki yağıyor

İsrail’in Doğu Kudüs’teki yıkımlarına AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Mısır ve s. arabistan gibi birçok devlet tepki gösterdi.

Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya, Filistin için ortak bir bildiri yayımladı. Yapılan ortan açıklamada, “Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere, İsrail’in, Filistinlilerin Kudüs’ün güneyindeki Wadi al Hummus bölgesinde bulunan evlerini yıkmasını ağır bir şekilde kınamaktadır. Filistinlilere ait mülklerin İsrail hükümeti tarafından yıkılmasının devam ediyor olması sebebi ile ciddî endişelerimiz var” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İsrail hükümetinin bu davranışının uluslar arası yasalara aykırı olduğu vurgulandı.

‘Bu eylemlerden vazgeçin’

Rusya, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in, Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslar arası hukuka aykırı olduğu belirtildi. İsrail’in eylemlerinin Filistin sorununun çözümünü baltaladığı vurgulanan açıklamada, “İsrail’e bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi. Mısır ise, İsrail’in Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı ve yıkımları “barışın tesisi için sarf edilen çabaları baltalayan bir adım” olarak nitelendirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs’teki mevcut statünün, bu konuda alınan Birlemiş Milletler kararlarına muhalif bir şekilde değiştirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Şiddetle kınadık

Türkiye, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait evleri yıkmasını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail’in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz” ifadesi yer aldı.

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Filistinlilere bir darbe daha

Lübnan Çalışma Bakanlığınca hayata geçirilen “yasa dışı iş gücü ile mücadele planı”, ABD tarafından Filistin’e dayatılan “Yüzyılın Anlaşması” kapsamında atılan bir adım olarak yorumlanıyor. Hamas Temsilcisi Abdulhadi, Lübnan Çalışma Bakanı Kemil Ebu Süleyman’ın ülkedeki yabancı işçiler planına Filistinlileri dahil etmesinin Filistinlilerin “mülteci” statüsü açısından sorun teşkil ettiğini söyledi. Ülkedeki Filistinlilerin vatandaş olmamasının yanı sıra ziyaretçi veya yabancı işçi kategorisine de dahil edilmeyeceğini aktaran Abdulhadi, Lübnan Çalışma Bakanlığının planını yanlış bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Abdulhadi, “Lübnan’da yaşayan Filistinli mülteciden çalışma izni talep etmek, onun karşılaştığı zorluklara bir yenisini daha eklediği gibi Filistin dâvâsına da bir darbe niteliği taşıyor” dedi.

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü, işgal
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