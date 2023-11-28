İsrail’e giden gemiler niye arttı?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını başlattığı tarihten beri Türk limanlarından İsrail’e giden gemi sayısının üç katına çıktığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Saldırılar başlamadan önce Türkiye’den İsrail’e her gün 2-3 geminin gittiğini belirten Ekmen, saldırılardan sonra haftalık 8-9 geminin Türkiye’den İsrail’e gittiğini söyledi. Ekmen, “Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütün milletvekillerinin oylarıyla Filistin’e destek açıklamaları yapılmışken, bir kısmının Filistin’den daha fazla yana öbürünün daha az yana olduğu şeklinde bir tartışmanın kimsenin maksadı olduğunu düşünmüyorum. Ama birkaç konuyu da ben izninizle hatırlatmak istiyorum. Mesela Türk Ceza kanununda insanlığa karşı işlenmiş suçlarda Türk savcılarının soruşturma etkisi var bu konuda Ankara 2. Barosunun ve başka sivil toplum örgütlerinin suç duyuruları var. Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu suç duyurularının soruşturulması için niçin izin vermiyor?” dedi. Haber Merkezi

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