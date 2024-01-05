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5 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

İsrail’e ihracat Aralık’ta yüzde 35 arttı

05 Ocak 2024, Cuma 00:15
İhracat rakamlarını gündemine alan Karar yazarı İbrahim Kahveci, Ticaret Bakanlığı verilerine göre kasım ayında 319,5 milyon dolar olan İsrail’e ihracatın aralık ayında yüzde 34,8 oranında artarak 430,6 milyon dolara yükseldiğini yazdı.

Kahveci yazısında şunları söyledi: “Yani gerçekten büyük bir başarı var ortada! Bu duruma neden başarı diyoruz? Hemen söyleyelim: Lafta adeta İsrail’e ateş püsküren bir ülke liderine karşılık ihracat bu kadar nasıl artmış olabilir? İşte başarı tam da burası... Hatta yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü’nde İsrail’i protesto gösterisi düzenleniyor. Sanırım ihracat rakamlarını görseler, İsrail ile ticaret başarısını kutlama gösterisi olacaktı. Hatta Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan Türkiye sermaye sahiplerini bile tehdit ediyor: Ve diyor ki “Sermaye sahipleri ayağını denk alsın.” Acaba diyorum, Bilal Erdoğan bu ihracat artışını önceden haber alıp mı bu tehditte bulundu. İyi ama o zaman Ticaret Bakanı Ömer Bolat neden kendi Bakanlığı’nın rakamlarının tam tersi açıklamalarda bulundu? Ya Bilal Erdoğan ya da Ömer Bolat... İkisinden biri ama hangisi?”

Haber Merkezi

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