İsrail’e sebze-meyve ihracatında şampiyonuz

Gazze’ye insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail’i soykırımla suçlayan iktidarın, İsrail’e en çok sebze-meyve ihraç eden ülke yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin İsrail’e meyve-sebze ihracatında lider ülke olduğu ortaya çıktı. Gerçek İsrail Tarım Bakanlığı’nın verileri incelendiğinde ortaya çıktı. Gazze’ye insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail’i soykırımla suçlayan ve göstermelik boykotlarla gündeme gelen Türkiye’nin, İsrail’in Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre İsrail’e en çok sebze-meyve ihraç eden ülke olduğu ortaya çıktı. Türkiye’yi Ürdün takip etti. Kudüs Haber Ağı’nın (QNN) incelediği verilere göre, Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye ve Ürdün, İsrail’e en fazla sebze ve meyve ihracatı yapan ülkeler listesinin başında geldi.

İktidarın timsah gözyaşlarını ortaya bir olay ise Sakarya’da oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sakarya mitingine katılan bazı kişilerin açtığı “İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın” pankartı apar topar kaldırıldı. Birkaç vatandaşın cumhurbaşkanı mitingde konuşmaya başlayınca ‘İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın’ yazan bir pankart açtı. Daha sonra pankartı açanların yanına gelen ve polis olduğu tahmin edilen bazı kişiler pankartı kaldırdı.

Haber Merkezi