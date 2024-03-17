İsrail’le ticaret durdurulmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Burada konuşan Özel, “1967 sınırlarında Doğu Kudüs’ün başkenti olduğu bağımsız bir Filistin’in, İsrail’le barış içinde yaşayacağı yarınlar için hem Birleşmiş Milletler’i (BM) hem de Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetip bu tezleri ısrarla savunması gerekenleri bir kez daha bu haklı talepten, bu haklı davadan haberdar ediyoruz. Filistin’de yapılan dayanışmayı göstermek, İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla olur. İsrail ile bugün birilerinin evlatları, akrabaları, yandaşları düzenli ticaret yapmaktadır. İftar sofrasının ruhuna uygun olarak daha sert ve siyasete varacak bir eleştiri yapmamakla birlikte; İsrail’le kimin çocuğu, kimin evladı, kimin akrabası, kimin yandaşı ticaret yapıyorsa, Filistinli çocuklara patlayıcı olarak gidecek gübreleri kim taşıyorsa, İsrail’in ticaretini kim ayakta tutuyorsa Filistin’e ihanet ediyordur. Bu konuyu bir kez daha tüm kamuoyunun dikkatlerine sunuyorum” dedi.

Antalya - Anka