İstanbul'da ve Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Gözaltılar var!

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 kişiden 10'u yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, HDP'nin sözde Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile sözde Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B'nin de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. *** Ankara'da 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın ülkedeki yapılanmalarını bir araya getirip koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası'nın (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterenler hakkında soruşturma başlatıldı. Terör örgütü güdümündeki haber sitelerinden yapılan çağrı ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen, aralarında eski HDP il başkanlarının da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor. AA

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