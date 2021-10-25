İstanbul’da yeni taksi sistemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemini anlattı: Sürücüler 6 bin 622 lira maaş alacak. Puanlama sistemiyle yolcu seçmenin önüne geçilecek.

İstanbul’da taksi sayısının arttırılması teklifi, AKP ve MHP’li belediye meclis üyelerinin oylarıyla uzun süredir reddedilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sisteminde taksi şoförlerinin 6 bin 622 lira maaş alacaklarını duyurdu.

İmamoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre sürücülere şu haklar sağlanacak: Sürücülerin maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık gelirleri net 6 bin 622 TL olacak. Taksi şoförlerine performanslarına göre yılda iki kez prim ödenecek. Tek tip giyim dönemine geçilirken, giysiler yılda iki kez İBB tarafından sağlanacak. Günlük bir öğün de yemek ücretleri ödenecek.

Panik butonu ve izleme kameraları olacak

Taksicilerin bundan sonra çalışma süreleri haftada 45 saatle sınırlı olacak. Çalışma şartları iyileşirken performansları da değerlendirilecek. İBB’den müşteri odaklı eğitim alacak taksicilerin, ders aldığı süreler de çalışma saati içerisinde değerlendirilecek. Eğitimde olan şoförler, hak kaybına uğramayacak. Dolayısıyla taksici haftanın bir günü tatil yapabilecek.

İşe gidiş gelişleri de servisler ile sağlanarak hayat şartlarında iyileştirmeye gidilecek.

Aynı zamanda iş kanunda yer alan yıllık izinleri kullandırılması sağlanacak. Çalıştıkları süre boyunca SGK primleri düzenli olarak ödenecek. Şoförlerin aileleri de SGK sisteminden yararlanabilecek. Öte yandan son dönemde artan yolcu şikâyetlerinin önüne geçmek için çalışma yapan İBB, yolculara puanlama hakkı getirecek. Taksicilerin davranışları elekt- ronik olarak takip edilip, değerlendirilecek. Yolculuk hizmetinin kalitesi koltukların arkasında bulunan tabletler üzerinden puanla sağlanacak. Böylece taksicilerin güzergâh ve yolcu seçme döneminin sona ermesi planlanıyor. Ay sonunda da yüksek puanlamalar, şoförün maaşına prim olarak yansıyacak. Aynı zamanda arabanın içinde olan izleme kameraları, ön koltukların arkasına ve orta dikiz aynasına yerleştirilecek. Hem şoförün, hem de yolcunun kolayca ulaşabileceği panik butonları da taksilerde yer alacak.

İstanbul - anka