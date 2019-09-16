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17 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

İstanbul’daki anneler de eylemde

16 Eylül 2019, Pazartesi 14:45
15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan askeri okul öğrencilerinin anneleri AKP İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladı.

 Polislerin eylemi engellemeye çalıştığını ancak bina önünden ayrılmayacaklarını söyleyen Ayten Güleşçi, “Diyarbakır’daki annelerin çocuklarını PKK almış. Bizim çocuklarımızı devlet aldı. Biz de anneyiz” diyerek yetkililerin seslerini duymasını istedi. Bugün sabah saatlerinde 15 kişilik bir grup AKP İstanbul il binası önünde bir araya geldi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, çocukları 4 yıldır tutuklu yargılanan anneler AKP bir yetkiliden yanıt alana kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi. Bina önünde oturan annelerden Ayten Güleşçi, şu an basın açıklaması yapmalarına izin verilmediğini söyleyerek taleplerini şöyle açıkladı: “Bugün itibarıyla AKP İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladık. Fakat bize müdahale ediliyor. Basın açıklaması yapmamız engellendi. Biz hakkımızı, özgürlüğümüzü istiyoruz. Karşımızda bir yetkili istiyoruz. Bizim tek talebimiz çocuklarımızın artık özgür bırakılması. Sesimiz duyulsun. Yetkililer gelene kadar burada oturmaya niyetliyiz.”

Annelerin oturma eylemine İran’dan 5 aile katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK’nın İran kanadı PJAK’a katılan İran’dan 5 aile daha dahil oldu. Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçti. Aileler, burada Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü oturma eylemine katıldı.

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