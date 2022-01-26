"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İstanbul Havalimanında seferler normale döndü

26 Ocak 2022, Çarşamba 14:45
İstanbul Havalimanında seferlerin normale dönmesiyle uçuşlar artmaya başladı. Hava trafiğinin arttığı havalimanında bugün 681 uçağın iniş ve kalkış yapması planlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin bir süre yapılamadığı havalimanında dünden itibaren uçuşlar kademeli başlatıldı. Uçakların iniş ve kalkışları bugün normale dönerken iç ile dış hat yolcuları kontuardaki işlemlerini gerçekleştiriyor.

Dış hat yolcuları, pasaport kontrolleri ile güvenlik aramalarının ardından uçakların bulunduğu alanlara yönlendiriliyor.

İGA, apron, pist ve taksi yolunda, toplam 500 personel ve 180 kar temizleme aracıyla yaptığı çalışmalarla havalimanını operasyonlara hazır hale getirdi. Apron ve taksi yollarında araçlarla kar temizleme çalışmaları bugün de sürdürülüyor. Uçaklar de-icing (buz çözme) işlemlerinden geçirildikten sonra seferine başlıyor.

Yolcular uçuşların normale dönmesinden memnun

Yolculardan İdris Üstün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanında seferlerin bir süre yapılamaması nedeniyle Şırnak'a uçamadığını söyledi.

Uçuşların başlamasına ve seyahat edebilmelerine sevindiğini ifade eden Üstün, "Mutlaka Şırnak'a gitmem lazımdı. Çünkü işimizden ve planlarımızdan geri kalıyoruz. Şimdi işlemlerimi yaptırdım. Uçağıma gidiyorum." dedi.

"Hava koşulları nedeniyle terminalimizde bekleyen yolcumuz bulunmamaktadır"

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları yüzünden geçici süreyle durdurulan uçuş operasyonlarının yapılan çalışmalar sonucunda normale döndüğü belirtildi.

Bugün havalimanında 681 uçağın iniş ve kalkışının planlandığı kaydedilen açıklamada, "İki pistimiz açık olup 3. pistimizin gün içinde operasyona açılması öngörülmektedir. Hava koşulları nedeniyle terminalimizde bekleyen yolcumuz bulunmamaktadır. Havaist seferleri, havalimanı-şehir merkezi düzenli olarak yapılmaktadır. Detaylı bilgi için Havaist çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Uçuşu olan tüm yolcularımızın uçuşlarını kontrol ederek havalimanımıza gelmelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul Havalimanında seferler normale döndü

    Abant Gölü buzla kaplandı

    Dünyanın en değerli markaları belli oldu

    ABD'de Türk profesör Prof. Dr. Unutmaz, tüm varyantlarına karşı geliştirdikleri tedaviyi anlattı

    AFAD: 22 ilde 24 bin 589 kişi yurtlarda misafir edildi

    Hukuk azaldıkça, yolsuzluk artıyor

    Kanada, Ukrayna’daki diplomat ailelerini tahliye edecek

    Ücretli öğretmen sayısı zirve yaptı

    Bu iktidarın maliyeti her saniye artıyor

    Dört yıllık çöp bir çöp kovasına sığdı

    Ailede mahremiyet

    'Ukrayna'ya Afganistan'dakine benzer durum halinde müdahale etmeliyiz'

    1297 gündür bu adalet nerede?

    İfade hürriyeti ihlâllerinde Avrupa birincisiyiz

    Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz

    Pandora’nın kutusu açılır

    İlaç yokluğunun sebebi eczaneler değil

    Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme isteği yok

    Kredi ve kart borcu 1 trilyonu geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gece ev basma ayıbı artık bitsin
    Ahmet BATTAL

    Suçlu bir cumhurbaşkanı olabilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindarlar da, çocuklar da tehlikede!
    Genel

    Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm’a uygun düğün mü dediniz?
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i havanın şiddetli soğuğu
    Cevher İLHAN

    İsrail’le derinleştirilen işbirliği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir hikmet dersi: İktisat Risalesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.