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31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İstanbul Valiliği: Düğün, nikah, nişan ile ilgili ek tedbirler yürürlüğe girdi

31 Ağustos 2020, Pazartesi 18:07
İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisinin düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi merasimlerle ilgili ek tedbirlerin alındığı 84 sayılı kararının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Karara göre, kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak, sadece açık alanlarda yapılabilecek.

Düğün ve nikah merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecek. Mekanın normal kapasitesinin üçte birini aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecek.

Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi tüm merasimlerde, oyun ve dans olmayacak, kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak; gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacak.

AA

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