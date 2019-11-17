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17 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

İstibdat gelişmeye engel

17 Kasım 2019, Pazar
Gazetemizin yazarlarından Cevher İlhan, “Bediüzzaman, her çeşit istibdadın milletin maddî ve mânevî kalkınmasının önünde engel olduğunu güçlü delillerle serdeder” dedi.

Gazetemizin yazarlarından Cevher İlhan, Ödemiş ve İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde “Risale-i Nur’un Kur’ânî mesajı, hürriyet ve adâlet hakikati, ‘mânevî cihad, sulh ve müsâlemetle İslâm âleminin uhuvvet ve ittihadı”na dair verdiği seminerler ilgiyle dinlendi. 

İlhan, İslâm dünyasındaki problemlerin çâresinin, Bediüzzaman’ın tefsir ve tahlilleriyle “İslâm kardeşliği” üzerine inşa ettiği maddî ve mânevî işbirliğine bağlı olduğuna dikkat çekti.

Kur’ân, meşvereti emrediyor

İlhan, bundan bir asır önce Osmanlı’nın dağılmasına çâreler aranırken, Bediüzzaman’ın, Müslüman ülkelerin, demokrasiyi, hukuku, insan haklarını Kur’ân’daki temel târifleriyle ve Peygamberimizin (asm) hadislerinin izâhıyla yeniden tefsir ve izâh ettiğini, Müslümanların her türlü istibdadı bir tarafa bırakıp Kur’ân’ın meşveret ve şûrâya yönelmelerini ders verdiğini belirtti.  “Bediüzzaman, geçen asrın başlarında Şark’taki aşiretlere verdiği Münâzarât derslerinde, evvelâ ‘istibdat’ ile ‘meşrûtiyet’, yani bugünkü anlamıyla demokrasi - demokratik cumhuriyet arasındaki farkı açıklığa kavuşturduğunu kaydetti. İlhan, İslâm ülkelerinin krallarla, otoriter rejimlerle, baskıcı yönetimlerle yönetilmesini “dinin gereği” çarpıtmasını propaganda ederler. 

“Bundandır ki Bediüzzaman, her çeşit istibdadın milletin maddî ve mânevî kalkınmasının önünde engel olduğunu güçlü delillerle serdeder” diye konuştu.

Kalkınmanın yolu: Hürriyet ve demokrasidir

Bediüzzaman’ın “meşrûtiyet”, “istibdat” ve hürriyet”in mahiyetini ve İslâm’ın temel bakışını açıkladığını ifade eden İlhan, Bediüzzaman’ın “İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir ve İslâmiyeti zehirlendiren bir zehir olduğu tesbitini yaptı. İlhan, şöyle devam etti: “Bediüzzaman, ülkemizin ve İslâm dünyasının karşı karşıya bulunduğu istibdat zincirlerinin demokrasi ve hürriyetlerin gelişmesiyle ancak parçalanacağını, maddî ve mânevî kalkınma yolunun bu esaslarla açılacağını, kamuoyunun gücü ve temel hak ve hürriyetlere dayanan demokratik sistemde tatbikattaki aksaklıkların tedricen ve zaman içinde kalkacağını kaydeder. 

Millet irâdesinin hâkimiyetinin önemini, devlet-millet kaynaşması için gerekli şart ve esaslarını, İslâm dünyasının ancak demokrasi, meşveret ve hürriyetle tekâmül edip kalkınarak gerçek medeniyete ulaşacağını anlatır.”

İslâm kardeşliği esas alınmalı

İslâm coğrafyasında, bu kez “terörle savaş” paravanında Müslümanları “ehlileştirmek/dünyevîleştirmek” projesini devreye soktuğunu, söz konusu “radikal örgütler”le İslâm’ın imajını “terör”le lekeleyip kargaşa, kaos, iç savaş ve katliâmlarla Müslüman ülkeleri istikrarsızlaştırıp çökertmelerine karşı çâreyi şu sözlerle açıkladı: “Emperyal güçlerin ve ifsad şebekeleri, küresel hegemonya ve çıkarları hesâbına, İslâm dünyasındaki demokrasi ve hürriyet arayışlarını ‘Arap baharı’nın zehirleyip manipülasyonlarla “Arap kışı”na dönüştürdüler. Bediüzzaman, aynı inancı, aynı ortak kültür ve medeniyeti paylaşan, asırlarca beraber yaşamış ‘komşu, kardeş ve birbirine muhtaç’ Müslümanların, ecnebilerin birbirine kırdıran fitne ve tefrika komplolarına karşı uyanık olmalarını ‘İslâm kardeşliğini esas almaları’ ikazına kulak vermeleri gerekir.” Katılımın yoğun olduğu seminerler, “İstikbâlin hâkim-i mutlakı olan İslâmiyetle saadet-i dünyeviyeyi de kazanacakları” müjdesini hatırlatarak bu müjdenin mânâsının tahakkuku duasıyla son buldu.

İzmir - Yeni Asya  

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