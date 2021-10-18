İstifayı MHP duyurdu

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Hamit Kocabey’e istifa etmesi için talimat verdiğini yazdı.

İstifa haberinin MHP Basın’dan duyurulduğunu söyleyen Saymaz, “Daire üyeleri ve kamuoyu istifayı bu şekilde öğrendi. Bahçeli, bir gün sonra Kocabey’i tekrar partiye çağırdı. Şunları söyledi: ‘Çok büyük hizmetiniz oldu. Son görevinizi hiçbir şey sormadan yaptınız. Şahsınıza karşı hiçbir olumsuzluk yoktur. Bu Cumhur İttifakı ile ilgili meseledir. Şimdi onlar düşünsün. Görsünler. Biz aday göstermeyeceğiz. Haydi, senin yerine birini seçsinler.’’ ifadesini kullandı. Saymaz yazısında şunları kaydetti: ‘’Ardından Bahçeli, “Bir fotoğraf çektirelim” dedi. Fotoğraf çekildi. Bahçeli, “Bir açıklama hazırlayıp gönderin, onu düzelteceğim, o şekilde paylaşalım” dedi. Kocabey’in yazdığı metin Bahçeli tarafından düzenlendikten sonra çekilen fotoğrafla birlikte istifa açıklaması olarak yayınlandı. İddiaya göre... Bahçeli, o gün Adalet Bakanı Gül’ün telefonlarına çıkmadı ve aramalarına dönmedi. Kocabey’e yakın çevreler kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hükümete ve AK Parti’ye mesaj olduğunu iddia ediyor” dedi.