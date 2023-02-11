İstisna dedikleri yağma OHAL gerekçesi oldu

Sosyal medyada deprem bölgesinden ‘yağma’ ve ‘yağmacılar’ın siviller ve güvenlik görevlilerince tekme tokat dövüldüğü görüntüler giderek daha fazla göze çarpmaya başladı.

Nitekim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun üç gün önce yok saydığı ‘yağma’ ve ‘yağmacılar’ bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından olağanüstü hal (OHAL) ilanının gerekçeleri arasında sayıldı. Depremin ardından 7 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta konuşan Soylu, birkaç istisna dışında yağma görülmediğini öne sürüp bunları dile getirilerek bir ‘yönetilemezlik’ duygusu oluşturulmaya çalışıldığını savunmuştu. Haber Merkezi

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