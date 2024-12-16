İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Atilla Sertel: Düşünce açıklamak suç olmamalı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı ve İzmir eski milletvekili Atila Sertel, “Kâzım Beyi tanıyorum, tutuklandığını da biliyorum” dedi. Bu gibi uygulamaların ülkemizin eksi puan almasına sebep olduğunu belirten Sertel, “İnsanların düşüncelerini açıklaması hiçbir zaman suç olmamalıdır. Maalesef bu yönetim zamanında bunu da gördük” diye konuştu.

Salih Sütçüoğlu - İzmir

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