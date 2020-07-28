İzmit Külliyat Kampanyasına destek büyüyor

İzmit Yeni Asya okuyucuları tarafından başlatılan Risale-i Nur Külliyat kampanyası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

HABER: Ahmet Cemil Çökren

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İzmit’ten Risale-i Nur kampanyası

İzmit Yeni Asya okuyucuları, koronavirüs sebebiyle kâğıt gazete dağıtımında ekonomik sıkıntıya düşen gazetemize destek vermek amacıyla 100 takım Risale-i Nur Külliyatı almayı kararlaştırmıştı. Kampanyaya oku- yuculardan da büyük destek geldi. Bazı okuyucular 10 takım orta boy Risale-i Nur Külliyatı’nı hapishanelere göndermek için bağışladı. İzmit Yeni Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, “25 takımın haricinde 25 takım daha Risale-i Nur Külliyatı gazetemizden aldık ve toplamda elimizdekilerle 100 takımı geçti” denildi.

Yeniden bir kavuşmaya vesile

Türkiye’nin dört bir yanından sosyal medya ve WhatsApp hattı aracılığıyla Külliyat siparişi ve istekleri gelmeye başladı. Sosyal medya ve WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajları şöyle aktardı: “Kampanyaya destek olmak isteyen Hakkâri’den bir eczacı, Orta boy Külliyattan bir adet ve 20 Küçük Sözler, 5 Meyve Risalesi ve 5’de Hastalar Risalesi Hakkâri’deki hapishanelere göndermek istediğini söyledi. kendilerine siparişleri ulaştırdık. Yeni Asya İzmit Sosyal Medya hesabında gelen bir mesajı şöyle iletti: “Bu haberi okuduğumda umutla bende yazmak istedim. Elimdeki bu eserler maalesef ki; cebri olarak 4 yıl önce ayrıldı. Bu eserleri hediye etmenizdeki kriteriniz nedir bilemiyorum, ama tekrardan bir kavuşmaya vesile olmanız duâsıyla yazmış oldum” diyen takipçiye cevap olarak bir takım Külliyat adresine kargo ile gönderdik. Ve çok mutlu oldu.”