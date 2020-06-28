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İzmit’ten Risale-i Nur kampanyası

28 Haziran 2020, Pazar 00:36
İzmit Yeni Asya okuyucuları, gazetemize destek vermek amacıyla 100 takım Risale-i Nur Külliyatı satın alıp hediye etmeyi kararlaştırdı.

HABER: AHMET CEMİL ÇÖKREN
ahmetcokren@yahoo.com

İzmit Yeni Asya okuyucuları, koronavirüs sebebiyle kâğıt gazete dağıtımında ekonomik sıkıntıya düşen gazetemize destek vermek amacıyla 100 takım Risale-i Nur Külliyatı almayı kararlaştırdı. İlk olarak elimizde bulunanlar ile 25 takım alınarak kampanya başlatıldı. Kalan 75 takım Külliyatın da en kısa zamanda alınması planlanıyor. Kampanyaya okuyuculardan da büyük destek geldi. Bazı okuyucular 10 takım orta boy Risale-i Nur Külliyatı’nı hapishanelere göndermek için bağışladı.

İzmit Yeni Asya Temcilciliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kampanyamızda Risale-i Nur Külliyatı orta boy 500 tl, büyük boy 700 tl ve özel lüks orta boy 1250 tl olarak fiyatlandırdık. İzmit Yeni Asya Bürosu olarak ayrıca 5 taksit imkânı sağlıyoruz.

“Kampanyayı dostlarımıza şu şekilde anlatıyoruz: Öncelikle evinizde Külliyat yoksa mutlaka almalısınız. Eğer varsa, hapishanedeki mahkûmlar Kur’ân-ı Kerîm tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı okumak için bizlere mektup yazıyorlar ve talep ediyorlar. Koğuşlarda yeterli sayıda Külliyat yok. Kader Mahkûmları Derneği ile kendilerine ve hapishane kütüphanelerine veriyoruz.”

Okuyucularımız, çanta ve cep boy Risale-i Nur seti de taksitle alabilecekler. Ayrıca Yeni Asya Neşriyat’dan da kısa süreliğine % 20 indirimle hizmet sunuyoruz. İzmit Yeni Asya Bürosu çalışmalarına devam ara vermeden devam ediyor. İrtibat: (0532) 327 66 53 ve 

WhatsApp hattı: (0533) 598 77 29

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  • Müslüm

    28.6.2020 01:53:10

    helal olsun abiler size helall... allah razı olsun abi

Risale-i Nur Külliyatı

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