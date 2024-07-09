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10 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Jet yakıtı temini uluslararası kuralmış!

09 Temmuz 2024, Salı 19:46
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın İsrail’e Türkiye tarafından “jet yakıtı” satılmasına ilişkin soru önergesine cevap veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, askeri ürün ihracatının Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün iznine tabi olduğunu belirtirken, “sivil yolcu taşıyan yabancı ülke uçaklarına yakıt ikmalinin, uluslararası kurallar gereği olduğunu” söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Mahmut Tanal, Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkiler konusunda Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunmuştu. Tanal önergesinde, Ticaret Bakanlığı’nın, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde katliam gerçekleştiren İsrail’e ihracatı yapılan ürünlerden bazılarına 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısıtlama getirdiğini, ihracatı kısıtlanan ürünlerin listesinin Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandığını hatırlatmıştı. Tanal, “Gazze’de çocuklar, halk katliama uğrarken İsrail’e jet yakıtı ihracının kısıtlanması için 6 ayı aşkın bir sürenin beklenmesinin gerekçesi nedir? Gazze halkı İsrail tarafından katledilirken hangi kamu yararı gözetilerek İsrail’e “jet yakıtı” ihracatı devam ettirilmiştir?” sorusunu yöneltmişti.

İstanbul - Sedat Serdar

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