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28 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

Kabine toplantısı merakla bekleniyor

28 Şubat 2021, Pazar 10:15
Koronavirüsle mücadelede yerinde karar dönemi başlıyor. Gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. İl il normalleşme kararları o toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, normalleşme, aşılama, mutant virüs, okulların durumu ve 65 yaş kısıtlamasına kadar birçok konu görüşüldü.

Lokanta, kafe ve restoranlar açılacak mı?

Bilim Kurulunda tavsiye kararları alındı. O tavsiye kararları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine toplantısında alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim." dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları kalacak mı, Restoranlar açılacak mı, Türkiye'nin il il normalleşmesi nasıl olacak? Tüm bu sorular Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine toplantısında yanıt bulacak. 

İllerde risk durumuna göre tedbirler esnetilecek

İllerde tüm kısıtlamalar kademe kademe kaldırılacak. Risk durumuna göre karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller turuncu ile gösterilecek. 

Kafe ve restoranlar belli kriterlerle açılacak

Bilim Kurulu normalleşme adımlarıyla ilgili rehber hazırladı. Esneme kararları bu rehbere göre il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınacak. Kafe ve restoranlar da bu kapsamda belli kriterlerle açılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, farklı iş kollarının faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulunun çalışmasını ve salgınla alakalı illerde son durumu istatistiki verilerle Kabine toplantısında anlatacak.

65 yaş kısıtlaması bitiyor mu?

65 yaş üstü de merakla, sokak kısıtlaması esnetilecek mi diye bekliyor. Bakan koca, aşının ilk doz vurulduktan 42 gün sonra etkili olduğunu hatırlattı. "Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde duruma göre esnetme yapılabilir." dedi.

Yüz yüze eğitim Kabine toplantısında alınacak kararlara göre başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

Etiketler: Kabine toplantısı, merak
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