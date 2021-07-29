Kaç kişi kayıt dışı çalışıyor?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Ülkemizde çalışan kişilerden kaçı yabancı uyrukludur? Bunların kaçı kayıt dışı çalışandır?” diye sordu.

Ülkemize sığınan özellikle Suriyeli ve Afganistanlı mültecilerin tekstil ve sanayi gibi alanlarda düşük ücret karşılığında kayıt dışı çalıştırıldığına dair haberler basında yer aldığını, mültecileri ucuz iş gücü olarak kabul eden bir anlayışın ülkemizde kısa ve uzun vadede çeşitli yapısal sorunlara yol açacağını öngörmenin mümkün olduğunu söyleyen Karaduman, Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’nin cevaplandırmasını istediği şu soruları yöneltti: “Ülkemizde çalışan kişilerden kaçı yabancı uyrukludur? Bunların kaçı kayıt dışı çalışandır?” Ankara - Recep Gören

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