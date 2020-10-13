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13 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Kalın - O'Brien görüşmesine ilişkin açıklama

13 Ekim 2020, Salı 22:30
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Libya ve bölgesel meseleler ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında insani gerekçelerle ilan edilen ateşkesi desteklemekle birlikte kalıcı çözümün ancak Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle sağlanabileceği vurgulandı.

Ermenistan'ın sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtilen görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kararları çerçevesinde uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiği kaydedildi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin iyi niyetli ve diyalog temelli yaklaşımı sayesinde gerilimin azaldığı vurgulanan ve oluşan müzakere zeminini destekleyici adımların atılması yönündeki beklentinin dile getirildiği görüşmede, Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı'nın gerçekleştirilmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına işaret edildi.

ABD'nin Doğu Akdeniz konusunda adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi beklentisi de yinelendi.

Libya'da yürütülen müzakere sürecinden duyulan memnuniyet ifade edilen, Hafter tarafındaki askeri hareketliliğinin ise endişe kaynağı oluşturduğuna dikkatin çekildiği görüşmede ayrıca, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin canlandırılmasına ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

AA

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