"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

23 Mart 2020, Pazartesi 02:09
Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

“Said Nursî’yi tanıyınca hayatım değişti. Ben tam bir Avrupalı laiktim ve ateisttim. Risale-i Nurlar’ı okuduktan ve araştırmalarımdan sonra Müslüman oldum. Said Nursî bugün de inananlar için bir semboldür. Ben ona büyük bir hayranlık duyuyorum, onun tesbitlerini bu gün daha net görebiliyoruz. O fikirler bu günün insanı için rehber olmaya devam ediyor. Said Nursî! O hiçbir zaman eğilip, bükülmedi, emir alıp emir vermedi. Dik durmasını bildi. Hep dik olarak ayakta durdu. Bunu da yaşadığı müddetçe, hapisler, sürgünler, türlü hakaretlerle ödedi. Bediüzzaman despotizme karşı mücadele verdi. Karıncaların Cumhuriyetçiliğinden bahsederken kâinatın Yaratıcısına götüren inanç sisteminin esasını tesis etmekten asla geri kalmadı. En küçük bir şeyin en büyük bir varlıkla olan o muhteşem bağlantısını ihmal etmeyen apayrı bir inanç çizgisi bu. Risale-i Nurlar’da en sevdiğim ve dikkatimi çeken tesbit, “Sevgiye sevgi, düşmanlığa düşmanlık” olarak değerlendirilen veciz ifadedir.

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi

    Düşmeyen ateşiniz varsa doktora gidin

    Bediüzzaman ağır bedeller ödedi ama, sarsılmadı

    Said Nursî nesilleri iman ve ahlâkla buluşturdu

    Mülteciler için korona alarmı

    Prof. Dr. Muhsin Abdulhamid: Üstad manevî bahara zemin hazırladı

    Son 24 saatte dünyada neler yaşandı?

    Merkel, kendisini karantinaya aldı

    18 sağlık çalışanının da öldüğü İtalya'da son durum?

    'Bugüne kadar toplam 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamız vefat etti'

    Sınırdaki trajedi 24. gününde: Yunan güvenliği bir sığınmacıyı gözünden yaraladı

    'Kızım annen 200 gündür burada seni bekliyor'

    Trump: Ford, General Motors ve Tesla Kovid-19 için tıbbi ventilatör üretecek

    "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın"

    Üniversitelerde uzaktan eğitim hazırlığı

    THY'den 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurma kararı

    Böyle bir virüs hiç görülmedi

    Ayda 2 milyon cerrahi maske, MEB tarafından üretilebilecek

    TBMM 'ekonomi' ve 'ikinci yargı paketi' için mesai yapacak

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Koronavirüsü ve torba yasa!
    Ali FERŞADOĞLU

    Korona “Evde oturun” demek mi?
    Şükrü BULUT

    Korona, küreselcilerin saltanatını yıkabilir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’ın sağlıklı beslenme tarzı
    Genel

    Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi
    Süleyman KÖSMENE

    Risale- Nur’un takvimi işliyor
    Abdil YILDIRIM

    Koronadan önce, koronadan sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    ‘Hür Adam’ cezaevinde ne yapar?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ferec ve fütuhatı siyasîlerden bekleyenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.