Kapananlar artıyor, açılanlar azalıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Nisan’da kurulan şirket sayısı Mart ayına kıyasla yüzde 3,9 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 59 artışla 2 bin 162 oldu. Mart’ta 1360 şirket kapanmıştı. Nisan’da kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, kapanan şirket sayısı yüzde 125,9 artış gösterdi. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16, kooperatif sayısı yüzde 5,8 azalış gösterdi. Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,3 azaldı. İstanbul - Anka

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