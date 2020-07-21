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25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Karaduman virüse yakalandı, Akbaşoğlu yoğun bakımda

21 Temmuz 2020, Salı 17:00
Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Karaduman, “Şu an sağlık durumum iyi ve hastanede tedavime başlandı” dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Karaduman, “Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah” ifadelerini kullandı. Koronavirüs tedavisi gören AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise yoğun bakıma alındı. Akbaşoğlu, 1 Temmuz’dan bu yana hastanede ilaç tedavisi görüyordu. Edinilen bilgiye göre Akbaşoğlu tedaviye beklenen cevabı vermedi. Aynı zamanda uyku apnesi rahatsızlığı olan Akbaşoğlu bunun üzerine solunum sorununu düzelmek için yoğun bakıma alındı.

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  • İsmail

    22.7.2020 08:38:07

    Allah (C.C.) bir an önce şifa versin ve bu musibeti ülkemizden ve dünyadan def etsin. (Amin)

Risale-i Nur Külliyatı

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