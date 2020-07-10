Karamollaoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yönündeki Danıştay kararını takdirle karşıladığını ifade etti.

Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını değerlendirdi. Ayasofya konusunu gündeme getiren başta merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan olmak üzere yarım asırdır mücadele eden herkese teşekkür ettiğini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti: "Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır." AA

Okunma Sayısı: 1083

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.