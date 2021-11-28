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28 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

'Karanlık 45 dakika artacak'

28 Kasım 2021, Pazar 19:58
Kalıcı yaz saat uygulaması çilesi bitmezken Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nın sabahları okula ve işe karanlıkta gitmek zorunda kalan yurttaşın çilesini daha da artıracak bir uygulama hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Kalıcı yaz saati uygulaması tüketimi arttırdı

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye genelinde kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üstgeçit, köprü, meydan ve yaya geçidi ile kamuya ait park ve bahçe gibi yerlerin genel aydınlatma saatlerinde değişiklik yapılacağını ifade etti.

Cumhuriyet’tin haberine göre sokak ve caddelerin aydınlatmasında yurttaşları daha da karanlıkta bırakacak bir hazırlık olduğu yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Akın şunları kaydetti: “Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’ndan özel elektrik dağıtım şirketlerine gönderilen bir yazıyla önümüzdeki günlerde genel aydınlatmanın uygulanacağı saatlerde değişiklik yapılacağı kaydediliyor. Edindiğimiz bilgiye göre sokak ve caddelerin aydınlatmaları sabahları 30 dakika erken bitirilip akşamları ise 15 dakika geç başlatılacak. Karanlık 45 dakika artacak.” 

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