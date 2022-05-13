Kararı “görevli” mahkemeler verecek

İktidar partisi, uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Dezenformasyon ve Yalan Haberle Mücadele’ gerekçesiyle hazırlanan yasa teklifini önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya ile ilgili yasa teklifinin en kritik düzenlemesini, bir haber veya sosyal medya paylaşımının “dezenformasyon” amaçlı olduğuna hangi merciinin karar vereceği oluşturuyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, AKP içinde yapılan ilk çalışmalarda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde yeni bir birim kurulması ve karar vericinin de bu birim olması üzerinde duruluyordu. Ancak, sansür olarak algılanacağı gerekçesiyle, bundan vazgeçildi ve kararı mahkemelerin vermesi görüşü benimsendi. Buna göre, dezenformasyon içeren paylaşımların tanımının yasada yapılması ve dezenformasyon içeren içeriklerle ilgili yaptırımlara, görevlendirilecek mahkemelerin karar vermesi öngörülüyor.

Haber Merkezi