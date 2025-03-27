"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kartalkaya faciası soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı

27 Mart 2025, Perşembe 10:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğunu bildirdi.

Bolu’daki yangında ihmaller zinciri - Müfettiş raporunda ihmale dikkat çekildi

Tunç, şunları kaydetti:

"Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir.

Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

TBMM Kartalkaya Komisyonu: Yangın uyarı sistemi yoktu
TBMM Komisyonu, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu
Yangın faciası tatil alışkanlıklarını değiştirdi
Bolu’daki otel yangını unutuldu
Kartalkaya aileleri hukuk mücadelesi başlatıyor
İnsanî değerlerimiz de yandı

AA

Okunma Sayısı: 41
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kartalkaya faciası soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı
    📷

    Bediüzzaman, İslâm âleminin ilerlemesinin yolunu yüzyıl önce göstermişti: İslam alemi hürriyet ve şuraya muhtaç

    Okuyucularımızla iftarda buluştuk

    Kadir gecesi özel program: Bin aydan daha hayırlı gece...

    Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

    Küba: İsrail, ABD'nin sağladığı tam bir cezasızlıkla Filistin halkını yok etmeye devam ediyor

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Zulmün, haksızlığın sona ermesi için dua ediyoruz

    Yaralı Filistinliler Japonya'da da tedavi edilmeye başladı

    AB'den en az 72 saat yetecek acil durum malzemesi stoklanması çağrısı

    CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan İBB Başkan Vekilliğine seçildi

    Kur'ân'ın kapsamı harikuladedir

    Japonya'nın batısındaki orman yangınları devam ediyor

    İBB soruşturmasında Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan'ın 3 şirketine el konuldu

    8 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi

    Kanada ve Grönland anketinde Trump'a yüzde 20'nin altında destek çıktı

    Sağduyuya davet

    AB: Görüşmeler tehlikeye girer

    Adalet herkese doğru şekilde işlemeli

    Ekonomi bir kez daha belirsizlik döneminde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Artık uyanınız!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Boykot, demokrasi ve düzen
    Risale-i Nur'dan

    İntizam ve asayişi temin eden köprü zekâttır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi amaç mı, araç mı?
    Cevher İLHAN

    Demokratik direnç
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Ardında hoş bir seda bırakmak
    Mehmet Pekel

    Mikâil Hoca’yı yazmak
    Süleyman KÖSMENE

    İtikaf günleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.