Kartalkaya faciası soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı

Bolu’daki yangında ihmaller zinciri - Müfettiş raporunda ihmale dikkat çekildi
Tunç, şunları kaydetti:
"Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir.
Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."
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AA
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