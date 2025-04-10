Kartalkaya yangınına bilirkişi raporu: Tedbir de yoktu, eğitim de

Kartalkaya’daki otel yangınını araştırmak için kurulan Meclis araştırma komisyonunun on birinci toplantısında bilirkişi raporunu hazırlayan akademisyenler: “Personelin hiçbir eğitimi yoktu” dedi.

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“Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Başkanlığı’nda toplandı. Komisyonun on birinci toplantısında yangın sonrasında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen adlî bilirkişi heyeti sunum yaptı.

“7 dakikalık zaman vardı, Herkes çıkabilirdi”

Komisyonda yer alan milletvekillerine yangının çıkışı, ön ve arka cephelere ulaşması ve müdahaleye dair bilgi veren Prof. Dr. Servet Timur, “Yangının başladığı yer restoran alanı. Net bütün zamanlar doğrulanmıştır, tartışmaya açık değil. Personelin hiçbir eğitimi yoktu. Net görüşümüz. Yangının başladığı yerde yangın tüpü var. Hiç yangın tüpü almayı deneyen yok. Odaların hepsinde duman dedektörü var ama faal miydi sorusunun cevabı, hayır. Ön cephenin olduğu odalarda şu ana kadar hâlâ oturabilir. Yangın hiç ulaşmamış. Duman da kısıtlı kalmış. İnsanlar can havliyle kapılarını ıslak havluyla kapatmayı denemişler. Ama bu büyüklükteki bir yangını cılız müdahalelerde söndürme şansı yok. Ön odalarda kalan herkes canlı çıkabilirdi. Kendi olanaklarıyla fark edenler çıkıyor. Personel, bağırıyor, çağırıyor. İkinci katta birbirini uyandırıyorlar. Çalışanların olduğu katlarda sıkıntı yok. Vefat edenler, katlardaki personeller. Yangın esnasında itfaiye bir tane şişme yatak açıyor. Sonra yukarıdan düşenlerle alev alıyor. Fiziksel olarak şişme yatak açılmaya müsait değil. Yangın başladığında alarm çalmış olsaydı 7 dakikalık zaman vardı. Herkes çıkabilirdi” ifadelerini kullandı.

“Mevzuat yeterli, uygulamada sıkıntı var”

İTÜ Bilirkişi Heyeti Koordinatörü Dr. Hikmet İskender ise “Bu tip olaylarda hemen bir kusur tespiti doğru değil. Bize sorduklarında en az 15 gün dedik. Görüntüler geldi. Sabotaj ihtimaline karşı denetimleri de yaptık. Patlayıcı ihtimaline karşı bile araştırmaları yaptık. Bizim bütün çalışmalarımız bilimsel” diye konuştu. İskender, sözlerinin devamında, “Mevzuat yeterli, uygulamada sıkıntı var. Denetimin insandan bağımsız yapılması lazım” dedi.

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