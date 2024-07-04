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Kayıplarımız telafi edilmedi

04 Temmuz 2024, Perşembe 23:40
Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, “Emeklilerimiz 6 ay gelir kaybı yaşadı. Ocak ayından bugüne kadar da bu yanlıştan dönülmedi, gelir kayıplarımızı telafi edecek bir düzenleme yapılmadı” dedi.

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, açıklanan enflasyon oranından sonra emeklilerin taleplerini duyurmak için Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Küçükkösen şunları söyledi: “Ocak ayında dedik ki; devletimiz; hesap makinesinin küçük rakamlarıyla hesap yapmayacak kadar büyük bir devlettir. Emeklilerini, emek verenlerini mağdur etmez. 2023 Temmuz ayında yapılan seyyanen iyileştirmenin Kamu görevlisi emeklilerine yansıtılmaması nedeniyle emeklilerimiz 6 ay gelir kaybı yaşadı. Ocak ayından bugüne kadar da bu yanlıştan dönülmedi. Gelir kayıplarımızı telafi edecek bir düzenleme yapılmadı. Beklentilerimizi, taleplerimizi ve sesimizi duyan, Çözüm için fikir üreten çıkmadı. Fakat gider kalemlerine zam yapılması, gelir kayıplarının artırılması, emekliler ve sabit gelirlilerin geçim derdinin daha da büyümesi için sürekli olarak arayışlar, artışlar ve zamlar yapıldı.”

Bu zamlarla emekliler nasıl geçinecek?

Emek veren, vergi ödeyen, hazineye katkı sağlayan emeklilerin, asgari ücretin altında, görev aylığının yarısı kadar emekli aylığı aldığını ifade eden Küçükkösen, “1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 38, Kurban Bayramı’nda mazot ve benzine 3 defa zam yapıldı. Market ve pazardaki fiyatlar sürekli yükseldi. Bütün bu zamları en iyi hisseden emekliler ve sabit gelirliler oldu. Emekli aylıklarına 6 ayda 1 defa zam yapılırken, zorunlu giderlere sürekli ve istikrarlı bir şekilde her ay zam yapılmaya devam ediliyor. Bu zamlarla emekliler nasıl geçinecek? Bu aylıklarla hayatlarını nasıl devam ettirecek? Bu paralarla ayakta kalmak için emekliler nasıl mücadele edecek? Sorularına ise cevap verecek kimse yok” şeklinde konuştu.

Hakkaniyetsizlikleri görün

İktidara, “Sistemin getirdiği yanlışları, adaletsizlikleri ve hakkaniyetsizlikleri görün ve yarın bu sorunlarla karşılaşmamak için bugünden tedbir ve önlem alın,  çözüm üretmek için emeklilerin taleplerine destek olun” diye konuşan Küçükkösen, “Gelirlerimiz o kadar kısıtlı, giderlerimiz o kadar fazla ki; Birçok emekli kardeşim bu sene kurban kesemedi, torunlarına harçlık veremedi, memleketine gidemedi” dedi. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması, ek ödeme başta olmak üzere, bütün gelirleri prime esas kazanca dahil edilmesini de isteyen Küçükkösen, “Aylık bağlama oranını yükseltelim. Kira yardımı yapalım. Eş ve çocuk yardımını ödemeye devam edelim. 1. Dereceye 3600 Ek Göstergeyi gecikmeden hayata geçirelim.  Sıkılaşma politikalarını, tasarrufları, tedbirleri ve gider artırıcı zamları ‘emekliler üzerinde uygulayalım, nasılsa sesi çıkmaz’ anlayışını reddediyoruz. Maaş/ücret artışlarına ilave iyileştirme yapılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Kara - ANKARA

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