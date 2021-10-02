Kaymakam özür diledi

Artvin Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın Saygın, ziyaret için gittiği Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bir sınıfta incemelerde bulunduğu sırada, sınıfa girerek kendisine “Hoş geldiniz” diyen ve elini uzatan öğretmeni “Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle” diyerek kovmuştu.

Bunun üzerine Artvin Valiliği yazılı açıklama yaparak, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyulduğunu ve konu hakkında inceleme başlatıldığını bildirmişti. Kaymakam Saygın ise, dün olayın yaşandığı okula ziyarette bulunarak öğretmen Burak Kılıç’tan özür diledi. Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Saygın, “Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında iki öğretmenin görevli olduğu sınıfınızda sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim” dedi. Kaymakam Saygın, “Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum” ifadelerini kullandı. Öğretmen Burak Kılıç ise, “Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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