Kayyım atanan 343 şirket sahibine iade edildi

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘TMSF tarafından el koyulan şirket sayısı ile el koyulduktan sonra sahibine iade edilen şirket sayısına ilişkin’ yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay cevap verdi.

Fuat Oktay, Kayyım atanan 874 şirketin 343 adedinin kayyımlık kararının kaldırıldığını ve söz konusu şirketlerin sahiplerine iade edildiğini bildirdi. Oktay’ın cevabını değerlendiren Gürer, “TMSF tarafından el koyulan 874 şirketin 343 adedinin kayyımlardan sahiplerine iade edilmiş. Doğal olarak neden el koyuldu, kayyumda iken şirketin kar zarar durumu nedir? İade sonrası şirketler yaptıkları işe devam etmekte midir? Kayyımda kaldıkları sürede mali tablolarında ne gibi değişimler olmuştur? Benzer sorularla bu süreç irdelenebilir. İade edilmeyen şirketlerin durumu da ayrıca açıklanmalıdır” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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