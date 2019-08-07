Kaz Dağları’nı koruyalım

Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye’nin oksijen depolarından Kaz Dağları’na yapılmak istenilen altın madenine karşı açıklamada bulundu.

Bakanlık altın arayanı savundu

Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu’ndan yapılan açıklamada “Dünyada sadece Türkiye’de yaşayan 7 bitki türünün yaşam alanı olan Kaz Dağları, Meşe, çam ormanları ile kaplı bir oksijen fabrikası. Bu canım dağlar maden projesi ile tehdit altında. Ağaç katliamının yanı sıra altın madeni siyanürle çıkarılacağı için hem bölgedeki doğal yaşam hem de bölge halkının sağlığı hiçe sayılıyor. Kaz Dağları’nın doğasını ve tüm canlılarını korumak ve gelecek nesillere bırakmak ile yükümlüyüz” ifadeleri kullanıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin açıklamasında ise; “1993 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Millî Park ilân edilen Kaz Dağları, kütlesinin güneye bakan yamacında 21 bin 452 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Böylelikle Kaz Dağları’nın doğal bir hazine niteliğindeki jeomorfolojik özelliklerinin korunması, bitki ve hayvan varlığının devamının sağlanması, araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmiştir. Doğa ve doğal yaşam tüm insanlığındır, insanlığa ait yaşam döngüsü maddi çıkarlar doğrultusunda değiştirilemez ve müdahale edilemez” denildi.