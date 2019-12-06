Kenan Evren ismi tabelâlardan siliniyor

Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin öncüsü Kenan Evren’in adı ve soyadı ya da sadece soyadı verilen 432 noktada bu isim, Meclis gündemindeki kanun teklifi yasalaştığı halde artık kullanılmayacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından geçen ay Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM), Kenan Evren’in adının kamusal mekanlardan kaldırılması ve kullanımının yasaklanmasına ilişkin sunulan kanun teklifi, görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu’na sevk edildi. Teklifin yasalaşması durumunda, bir ilçe, 17 mahalle, 9 köy, 7 bulvar, 86 cadde, 17 yerleşim alanı, 295 sokak olmak üzere 432 noktadan, darbeci Kenan Evren’in ismi silinecek.

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