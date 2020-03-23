KHK’lı doktorlar da göreve çağrılmalı

Ankara Tabip Odası (ATO) genel sekreteri Ali Karakoç, koronavirüs nedeniyle öncelikli olarak henüz öğrenci olan doktor adaylarının değil, atanamayanlar ile kanun hükmünde kararname (KHK) ile mesleğinden ihraç edilen doktorların bir an önce göreve çağrılmasını istedi.

Sözcü’nin haberine göre, Karakoç yaptığı açıklamada, dünyadan koronavirüs konusunda alınan önlemleri örnek gösterdi ve şunları söyledi: “Hizmetin sağlıklı ve kesintisiz ilerleyebilmesi için daha fazla sağlık çalışanına ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı ise büyük bir halk sağlığı sorunu karşısında intörn olan yani eğitimini tamamlamamış tıp fakültesi öğrencilerini sosyal güvencesiz ve ücretsiz olarak çalıştırmak istiyor. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı sonucu yasal dayanağı kalmayan güvenlik soruşturması gerekçe göstererek, yeni mezun genç hekimlerin mesleğini yapmalarını ise engelliyor. Önümüzdeki dönemde vaka sayısının artması ile birlikte, daha fazla iş yükü altına girecek olan hekimlerin yükü böyle hafifletilemez. Genç meslektaşlarımız yoğun ve uzun bir eğitim süreci sonunda hak ettikleri şekilde hekimlik yapmak istiyor.”

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