KHK’lıya ikinci etapta evet

KHK ile görevinden ihraç edildiği gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği talebi reddedilen Ö.F.’ye ikinci başvuruda olumlu cevap verildi

Gazeteduvar’ın haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildiği için kısa çalışma ödeneği talebini reddettiği Ö.F.’nin ikinci başvurusuna olumlu cevap verdi. Bir buçuk yıldır özel bir şirkette çalışan Ö.F.’nin işvereni korona virüsü nedeniyle iş kaybına uğradığı için bakanlığa başvurmuş ancak bakanlık iş yerine, “36 kodu” ile işten çıkartılanlara kısa çalışma ödeneği verilmeyeceğini iletmişti.

UMARIM KİMSE BU DURUMU YAŞAMAZ

Ö.F.’nin işvereni olumsuz yanıt aldıktan bir süre sonra bakanlığa yeniden başvurdu. Bakanlık, bu sefer iş yerine olumlu geri dönüş yaptı. Böylece Ö.F. artık kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Bakanlığın geri adım atmasına sevinen Ö.F., “Umarım bir daha aynı sorun yaşanmaz. Bu mağduriyeti yaşamak istemiyoruz. Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz zaten. Umarım daha akıllıca düşünülerek bu yanlışı tekrarlamazlar. KHK’li veya başka her kimse bu haksızlığı hak etmiyor” diye konuştu.